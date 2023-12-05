Galatasaray ile oynayacak Kopenhag'ı korku sardı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih'in liderliğini garantilediği grupta Kopenhag - Galatasaray maçını kazanan taraf, grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 biletini kapacak.

Eğer Manchester United evinde Bayern Münih'i yener, Galatasaray da berabere kalırsa İngiliz ekibi grupta ikinci sırada yer alacak.

Galatasaray 2000 senesinde UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda bir kez daha final niteliğinde bir maça çıkacak.

Tarihi karşılaşmada Galatasaray taraftarı da takımlarını yalnız bırakmayacak.

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PARKEN'E BİLET İÇİN YOĞUN ÇABA

Danimarka basını, Galatasaray taraftarlarının kendilerine ayrılan deplasman tribünü dışındaki bölümlerden de bilet almak için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu.

Kopenhag' kulübünün iletişim direktörü Jes Mortensen ise yaptığı açıklama ile bu zorluğun önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Mortensen, "Bu maça elbette büyük bir ilgi var ve biz de zorluğun özellikle farkındayız. rakibimizi geçmişten iyi tanıyoruz. Deplasman tribünü dışındaki bölümlere Galatasaraylı taraftarları almamaya ekstra önem veriliyor." ifadelerini kullandı.

İHRAÇ KARARI VERİLECEK

Danimarka basınında yer alan diğer haberlerde, ev sahibi ekibe ayrılan tribün bölümlerinde giyimi veya davranışlarıyla Galatasaray'la bağ kurduğu tespit edilen taraftarın stattan ihraç edilmelerine yol açacağı aktarıldı.