Galatasaray ile Medipol Başakşehir puanları paylaştı

Galatasaray - Medipol Başakşehir

20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin arka direğe plase şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Muhammed Şengezer'in kısa düşen topunda Morutan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

41. dakikada Kerem'in derinlemesine pasında altıpas önünde müsait durumda topla buluşan Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda, savunmaya çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.

69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının hemen gerisinden şutunda, top üstten dışarı gitti.

76. dakikada solda topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak kaleyi karşısına alan Halil'in yay üzerinden şutunda, top üstten auta çıktı.

82. dakikada soldan ceza sahasına giren Cicaldau'nun yerden pasında Marcao'nun şutunda, top auta gitti.

88. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun hücum yönünün sağından kullandığı kornerde penaltı noktasında topa iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galatasaray ligde galibiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan elde edebildi.

Süper Lig'in 17. haftasını 24 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 42 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.

Mustafa Muhammed'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mustafa Muhammed, Süper Lig'de bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise birer gol attı.

Diagne sakatlandı

Karşılaşmada sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, oyuna devam edemedi.

Medipol Başakşehirli futbolcularla girdiği mücadelede yerde kalan ve sol baldırından sakatlanan Senegalli futbolcu, 65. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Diagne, Galatasaray sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti.

Taraftarlardan TFF'ye tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemleri protesto etti.

Karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular, Stefano Okaka'nın attığı gol öncesinde Marcao'ya faul yaptığını savunarak hakeme itirazda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sırada TFF ve hakemler aleyhine tezahüratta bulunurken, kulüp yönetimine de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık." şeklinde çağrı yaptı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu ile namağlup devam ediyor

Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.

Okaka gol sayısını 9'a çıkardı

Müsabakada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.

Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.

Duarte kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Halil Dervişoğlu'na yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını gören Duarte, topa vurarak gösterdiği tepki sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Galatasaray cephesi

Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, genç oyuncuları kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Oyun güçlerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ateş, "En çok şut atan, pozisyona giren, üstünlük sağlayan takımlardan biriyiz ama maalesef golü atamıyoruz. Galibiyetler gelecek ve seri yakalayacağız. Oynadığımız oyun bizi mutlu ediyor. Oyuncu değişikliklerinin karşılığını genelde alıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Çok istekliyiz, antrenmanlarda çok çalışıyoruz ama maalesef bunları maçlarda yapamıyoruz. İdmanlardaki çaba çok iyi." diye konuştu.

Necati Ateş, hakem Zorbay Küçük'ün kendileri ve futbolcularıyla girdiği diyalogları eleştirdi.

Küçük'ün haddini aşan ifadeler kullandığını dile getiren Ateş, şunları aktardı:

"Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kart çıkarır gösterirsin. Daha yanlış bir şey yaparsa kırmızı kart gösterirsin. Bir hakem ki adı Zorbay Küçük; kendisi benim yüzüme oyuncuma 'Go Lan' diyor. Oyuncum bana bunu söylediğinde bunu teyit ettiriyoruz. Soruyorum oyunculara 4-5 oyuncu 'evet dedi' diyor. Hakeme söylediğimde bana oyuncun yalancı diyor. Hangi hadle bunu söylüyorsun. Değil Galatasaray oyuncusu hiçbir oyuncu için bunu diyemezsin, bunları söyleme hakkına sahip değilsin. Biz puan kaybının hesabını yaparız. Bunun hesabını vermeyiz. Kimseye bunun hesabını sormuyoruz. O kadar canımız yandı ki hep diken üstündeyiz. Bu gücü nereden alıyor? Senin oyuncun yalan söylüyor diyebilecek kadar. Bunlardan dolayı ceza yiyoruz. Temsilci bunların hepsini duydu. Biz bu cezaları yerken onlar nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacak. Temsilci telefonu var çekiyor. Biz gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Sarı kartı ne zaman verecektin diyoruz, zaman geçiriyor diyoruz 'onu da bir sonraki maç veririz' diyor. Bu kavgaya gelmiş, aşikar görünüyor."

Arda Turan'ın maç bittikten sonra hakeme itiraz ettiğini ve beklemediklerini bir tepkiyle karşılaştıklarını da anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Arda maç bittikten sonra itirazda bulundu. Cümle şuydu; 'kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz' dedi. Cevap olarak 'ne yapacaksın, ayakkabımı fırlatacaksın bana' dedi. Hakem bunu nasıl söyleyebilir. Arda'nın Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. TFF'ye kendisi için şikayette bulunacağız. Oyuncu ve teknik adamla diyaloglara giriyorsan, bu yüzden geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Bugünü yaşamak acıydı, çok üzüldüm Türk futbolu adına."

Medipol Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, maç içerisinde kendi oyunlarını parça parça oynayabildiklerini belirtti.

Pozisyonlar yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Avantajımızı maç sonuna kadar sağlamak isterdik. 85'te kornerden yediğimiz gol bizi üzdü. Galibiyet için geldik, galibiyet için oynadık. Net pozisyonlarımız vardı, onları değerlendirebilseydik ikinci golü bulabilirdik. Şimdilik memnunuz. 9. maçımızı yaptık ve yine yenilmedik. Burada 2 puan bıraktık. Gelecek maç için hazırlanacağız."