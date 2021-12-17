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Spor Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda
Spor

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında 7 kez kazanırken, 2 kez mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:48:00 -
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

 

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