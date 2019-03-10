Galatasaray ile Antalyaspor 46. randevuda - İki takım arasında lig tarihinde yapılan 45 maçın 27'sini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı- İstanbul'daki 22 maçta Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor



İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 4'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.





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