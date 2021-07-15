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Galatasaray iki transferle bombayı patlatıyor
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Spor Galatasaray iki transferle bombayı patlatıyor
Spor

Galatasaray iki transferle bombayı patlatıyor

Göreve geldiği ilk günden itibaren bir sürü sorunla boğuşmasına rağmen transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Başkan Burak Elmas ve Yönetimi, bu hafta imzaları attırıyor. Şu ana dek sadece Barış Alper Yılmaz transferini gerçekleştiren ve ağır hareket etmekle eleştirilen Başkan Elmas, iki transferde daha mutlu sona ulaştı. Gedson ve Patrick van Aanholt'un önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da olacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 11:39:00 -
Galatasaray iki transferle bombayı patlatıyor

Sarı-Kırmızılılar Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile aradaki sorunları hallederken Patrick van Aanholt ile de anlaşma sağlandı.

Benfıca ile anlaşıldı

Cim-Bom ilk olarak Benfica ile yapılan uzun müzakereler sonunda Fernandes'in işini bitirdi. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon olarak belirlediği ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon euro teklif ettiği yıldız futbolcu için taraflar 10 milyon euroda anlaştı.

32 milyon euroya kiraladı

Galatasaray 2 milyon euroya 1 seneliğine kiraladığı Gedson Fernandes'i önümüzdeki yıl 10 milyon euro ödeyerek bonservisine sahip olabilecek.

Sol bek sorunu çözüldü

Fernandes gelişmesinin ardından Cim-Bom, PSV maçları öncesi sol bek sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hollandalı Patrick van Aanholt ile anlaşma sağladı.

3 senelik imza

30 yaşındaki futbolcu ile 3 senelik anlaşma yapılırken, tecrübeli oyuncuya her sezon için 1.6 milyon euro ödeneceği öğrenildi. Galatasaray cephesinin Layvin Kurzawa ile anlaşma ihtimaline karşılık şimdilik bu oyuncuyu beklettiği de kulislerde konuşuluyor. Önümüzdeki hafta için Gedson ve Patrick van Aanholt'un İstanbul'da olması bekleniyor.

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