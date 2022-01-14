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Spor Galatasaray için Trezeguet iddiası
Spor

Galatasaray için Trezeguet iddiası

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da bu kez eski Kasımpaşalı Trezeguet gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:03:00 -
Galatasaray için Trezeguet iddiası

Galatasaray 'da bir kez daha gündeme gelen Mısır'lı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi, bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezequet'ye "Türkiye'ye döner misin" diye haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığa başlayacak.

Sarı-Kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak. 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası oynayabiliyor. Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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