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Spor Galatasaray için gemileri yaktı
Spor

Galatasaray için gemileri yaktı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 03:32:00 -
Galatasaray için gemileri yaktı

Paraguay'da Libertad forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Diego Rossi, kariyeri için Galatasaray'a transfer olmak istediğini resmen açıkladı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transferde hız kesmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan sarı kırmızılılar kadrosuna yeni bir takviye yapmadı.

Galatasaray'a gelmek istiyor

Paraguay liginde Libertad forması giyen Diego Gomez, Galatasaray ile anılıyor. Ülkenin gazetelerinden ABC Color, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmak için takımdan ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. Habere göre Paraguaylı oyuncu kariyer basamaklarını hızlı tırmanabilmek için sarı kırmızılılara imza atmak istiyor.

Geride bıraktığımız sezon Libertad'da 22 maçta süre alan genç yıldız adayı, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Paraguay A Milli Takımı formasını da terleten Gomez'in piyasa değeri 2 milyon euro.


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