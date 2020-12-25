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Spor Galatasaray iç transfer için harekete geçiyor
Spor

Galatasaray iç transfer için harekete geçiyor

Süper Lig'de haftasonu Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray, iç transfer için harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:58:00 -
Galatasaray iç transfer için harekete geçiyor

Süper Lig'de haftasonu Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray, iç transfer için harekete geçiyor. Sarı kırmızılılar, ilk etapta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda, yıllık 1,5 milyon eurodan 2 yıllık teklif yapmayı planlıyor. Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Etebo'yla ise yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Faslı futbolcu Younes Belhanda ile masaya oturmaya hazırlanıyor.Sarı kırmızılıların 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 1,5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın diğer yandan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için de kısa süre içerisinde harekete geçmesi bekleniyor. Muslera ile sözleşme yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo ile devre arasında yolların ayrılabileceği gündemde.Süper Lig'de İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona erecek.

Zorlu maç Cumartesi

Galatasaray, ligin 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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