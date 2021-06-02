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Spor Galatasaray Henry Onyekuru için kararını verdi
Spor

Galatasaray Henry Onyekuru için kararını verdi

4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunan Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Onyekuru için yönetim Monaco'ya kararını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:52:00 -
Galatasaray Henry Onyekuru için kararını verdi

Sezon kiralık olarak G.Saray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor.

19 Haziran'da görevi devredecek yöneticiler de Onyekuru'nun bonservisini almamaya karar verdi.

Nijeryalı oyuncuya ve kulübü Monaco'ya "Sözleşmedeki opsiyonu kullanmıyoruz" mesajı iletildi.

FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan G.Saray, Diagne'yi Premier Lig'e satmak istiyor.

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