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Spor

Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 20:13:34 -
Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Akşam idmanında ise koordinasyonlu ısınma hareketlerinin ardından topla teknik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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