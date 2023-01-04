Galatasaray hata yapmadı! Gözler derbide...

Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig’in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Barış Alper ve Gomis’in golleriyle 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Konuk ekibin tek sayısı ise Taylan Antalyalı’dan geldi.

3. dakikada Mertens’in ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.

5. dakikada Berkan Kutlu’nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

7. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Zahid’in kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası yayı gerisindeki Emre Kılınç’ta kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş etkisiz giderken top altıpas gerisindeki Taylan Antalyalı’ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan Taylan, kontrolünden sonra röveşata yaptı. Üst direğe çarpan top yerden sektikten sonra ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği sağladı. Rashica’nın sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Barış Alper, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Rashica’nın soldan ortasında savunma arkasına sarkan Abdülkerim Bardakcı’nın uygun durumda kafayla vurduğu top yandan auta gitti.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens’in pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönükken buluşan Gomis, arkasındaki Mujakic ile bir süre mücadele etti. Fransız golcü, rakibine rağmen sol çaprazdan dönerek şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han’ın müdahale ettiği top uzak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

40. dakikada Malcuit’nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Zahid’in gelişine vurduğu topu kaleci Muslera son anda direk dibinde önledi. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlak kornere gitti.

45. dakikada Berkan Kutlu’nun ceza sahası yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

56. dakikada Mertens’in etkili korner vuruşunda Bahadır topa sahip oldu. 58. dakikada Mertens’in ortasında Gomis’in tek vuruşu auta gitti.

62. dakikada Rashica’nın sert vuruşu dışarı çıktı.

64. dakikada Sowe’un ceza sahası içinden sert vuruşu Abdülkerim’den geri döndü.

69. dakikada Malcuit’nin ortasında Emre Kılınç bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

78. dakikada Mertens’in serbest vuruşu kaleci Bahadır’da kaldı.

87. dakikada Yunus’un pasında Barış Alper’in vuruşunu kaleci kurtardı. Galatasaray maçı 2-1 kazanmasını bildi.