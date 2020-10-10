Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için pusuda
2021'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için kulübü Milan tarafından teklif gelmemesi Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu birçok takımı harekete geçirdi.
Milan'da 10 numaralı formayı giyen Hakan Çalhanoğlu'na Juventus ve Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi.
Juventus devreye girdi
Haberlere göre, Milan'ın ezeli rakibi Juventus, kulübüyle sözleşme yenilemeyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulundu.
Juventus, Milan'ın Çalhanoğlu'nu ikna edememesi durumunda milli yıldızla transfer görüşmesi yapacak. Çalhanoğlu'na yine İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Atletico Madrid'in de talip olduğu söyleniyor.
Galatasaray da peşinde
Verilen bilgilere göre Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha, İtalyan devinin kendisine önereceği yeni kontratı imzalama konusunda kararsız olduğu belirtiliyor.
Çalhanoğlu'nun menajerine birçok kulübün teklif getirdiği söylenirken, bunlardan birinin de Galatasaray olduğu ortaya çıktı.