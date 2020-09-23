  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır
Spor

Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:34:13 -
Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızı takımda sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ile Marcelo Saracchi antrenmanda yer almadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!
Gündem

AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!

Konya'da saat 21.22'de 3.6 şiddetinde deprem oldu.
Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi
Gündem

Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Vali Aydın Baruş, salgına karşı camilerden anons yapıldığını duyurdu...
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı