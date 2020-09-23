Galatasaray-Hajduk Split maçına doğru

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, İstanbul'da turu atlayarak ayrılmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın yapılacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, turu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynamanın şansları eşitlediğini belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Vukas, "Galatasaray'ın kalitesini tartışmaya gerek yok. Zorlu bir maç olacak. Bu kez bir maç üzerinden oynanacak. Bu durumda herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Yeterince motiveyiz. Yarın elimizden gelenin en iyisini göstererek buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkındaki görüşleri sorulan 47 yaşındaki teknik adam, "Fatih Terim'in kazandığı kupalar zaten kendisi hakkında çok şey söylüyor. Hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2017'de eski teknik direktörlerden Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Vukas, şunları kaydetti:

"Tudor'un o dönemki yardımcılarından biriydim. İşimiz hiç kolay değildi. Göreve geldiğimizde zorlu bir periyottan geçtik. Aldığımız sonuçlar da işimizi zorlaştırdı. Kaliteli ayaklarımız vardı ancak hiçbirisi motive değildi. İkinci dönemde yapılanmaya gittik. Kazanmayı arzulayan ve yetenekli birçok oyuncu getirdik. Yaptığımız işten dolayı memnunum. O oyuncular iki sezon boyunca şampiyon oldular ve kupalar kazandılar."

Orta saha oyuncularından Stanko Juric ise Galatasaray'ın bazı önemli oyuncularını dinlendirme olasılığıyla ilgili, "Galatasaray'ın bize karşı en iyi 11'i ile çıkmasını isteriz. Genel olarak düşüncem en iyi takıma karşı oynamak ve onlara karşı kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

Hırvatistan temsilcisi, Galatasaray maçının hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.