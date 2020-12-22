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Spor Galatasaray Göztepe'de 3 puanı kaptı
Spor

Galatasaray Göztepe'de 3 puanı kaptı

Galatasaray, Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda İzmir ekibi Göztepe'yi 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:44:00 -
Galatasaray Göztepe'de 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maça çok hızlı başlayan sarı kırmızılılar, 4. dakikada Emre Kılınç ve 12. dakikada Arda Turan'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı. 14. dakikada Soner Aydoğdu, şık bir golle Göztepe'yi umutlandırsa da, 62. dakikada sahneye çıkan Feghouli, maçın skorunu ilan eden isim oldu: 3-1.

Bu sonuçla 26 puana yükselen Galatasaray, bir maçı eksik lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

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