Galatasaray Göztepe'de 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maça çok hızlı başlayan sarı kırmızılılar, 4. dakikada Emre Kılınç ve 12. dakikada Arda Turan'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı. 14. dakikada Soner Aydoğdu, şık bir golle Göztepe'yi umutlandırsa da, 62. dakikada sahneye çıkan Feghouli, maçın skorunu ilan eden isim oldu: 3-1.

Bu sonuçla 26 puana yükselen Galatasaray, bir maçı eksik lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Göztepe ise 18 puanda kaldı.