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Spor Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sağ üst arka adalesinde çekme hisseden Peter Etebo antrenmanı yarıda bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:22:21 -
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda grup halinde dar alanda pas oyunu yapan oyuncular, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sağ üst arka adalesinde çekme hisseden Peter Etebo, çalışmayı yarıda bıraktı. Etebo'nun durumu yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Ryan Babel, rehabilitasyon sürecinin yanı sıra sırt ağrıları nedeniyle özel bir program çerçevesinde salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

Fernando Muslera ise çalışmalarını programı dahilinde sürdürdü. Tecrübeli kalecinin pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlandığı bildirildi.


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