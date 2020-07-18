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Spor

Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç? Galatasaray Göztepe maç sonucu

Süper Lig’de 33. Hafta maçlarında Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Süper Lig puan durumuna bakılacak olunursa Galatasaray 52 puanla 5. Sırada yer alırken, Göztepe 10. sırada 39 puana sahip. Peki Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç? Galatasaray Göztepe maçı son durum? Canlı | Galatasaray Göztepe maçı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:14:00 - 2020-07-18 23:14:42
Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç? Galatasaray Göztepe maç sonucu

TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta karşılaşmaları sonucunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2019-2020 sezonunu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında, Galatasaray Göztepe'yi konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz. Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Göztepe maç sonucu

Galatasaray: 3

Göztepe: 1

Goller: 60' Saracchi, 65' Napoleoni, 81' Emre Akbaba, 90+8' Yunus Akgün

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

 

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