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Spor Galatasaray gol oldu yağdı
Spor

Galatasaray gol oldu yağdı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Belhanda'nın hat-trick yaptığı maçta Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 21:06:00 -
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray, 6-0 kazandı.

Karşılaşmaya golle başlayan Galatasaray, Diagne'nin 27. saniyede attığı golle öne geçti: 1-0. Sarı-kırmızılı ekip, Belhanda'nın 30., 44. ve 45+2. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kaydetti.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Galatasaray 64. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 67. dakikada Babel'in penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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