Galatasaray gol oldu yağdı
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Belhanda'nın hat-trick yaptığı maçta Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yendi.
Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray, 6-0 kazandı.
Karşılaşmaya golle başlayan Galatasaray, Diagne'nin 27. saniyede attığı golle öne geçti: 1-0. Sarı-kırmızılı ekip, Belhanda'nın 30., 44. ve 45+2. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kaydetti.
İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Galatasaray 64. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 67. dakikada Babel'in penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.