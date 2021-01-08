Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın yönetmenliğini Halis Özkahya yönetecek.

Ligde kalan 17 haftanın 1'ini geçerek 16 maçta forma giyen sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray 30 puanla Aytemiz Alanyaspor'un gol farkının ardından 5. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, ortalamayla 16. sırada yer aldı.

Fatih Terim'in cezası yükseldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında takımına liderlik edebilecek.

Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e yapılan ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maç cezası daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde bulunmayarak cezasını yerine getirdi.

Sarı-kırmızılılarda 6 eksik

Galatasaray'da 6 oyuncu çeşitli nedenlerle Gençlerbirliği ile mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlanan Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo sahadaki yerini alamayacak. Yılbaşı gecesi havai fişek kazası nedeniyle tedavi altına alınan Omar Elabdellaoui, ekibini başkent takımına karşı yalnız bırakacak.

Emre Kılınç ve Ömer Bayram, cezaları nedeniyle kırmızı-siyahlı takımla forma giyemeyecek. Emre, ligin 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında kırmızı kart gördü ve 2 maç cezalıydı. Ömer, İttifak Holding Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş derbisi öncesi 2 oyuncu kart limitinde

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Gençlerbirliği maçından önce sarı kart cezası alıyor.

Bu oyuncular yarın kart gördükleri takdirde 19. haftada Beşiktaş derbisinde oynayamayacaklar.

Arda Turan ve Marcao dönüşü

Sarı kart cezalarını dolduran Kaptan Arda Turan ve Marcao yarın takımda yerlerini alabilecekler.

Ligin 16. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören iki futbolcu, cezalarını Konyaspor maçında tamamladı.

2021 kazanmaz

Sarı-kırmızılı ekip 2021'de 2 karşılaşmada puan kaybetti.

Galatasaray, ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı, 5 Ocak'ta 17. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Son 5 ev maçında yenilmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda son 5 lig maçında mağlup olmadı.

Bu sezon 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı evinde tek yenilgisi olan sarı-kırmızılı ekip, bundan sonraki 5 iç sahasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik kazandı.

Galatasaray bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda fileleri 8 kez havalandırdı ve kalede sadece 2 gole izin verdi.

Halis Özkahya ligde 804 gün sonra Galatasaray maçında

Galatasaray maçında Süper Lig'de 804 gün sonra hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Yeni Malatyaspor maçına liderlik eden Özkahya, 28 Ekim 2018 tarihinde Mariano Filho'ya gösterdiği sarı kart nedeniyle Galatasaray tarafından eleştirildi. Brezilyalı oyuncu gördüğü kart nedeniyle cezalandırıldı. ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile derbide oynayamadı.

Yeni Malatyaspor maçından yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor'u konuk ettiği maçta Özkahya Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yaptı. Bu maçın son anlarında hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı tartışmalara neden olurken, söz konusu penaltı nedeniyle 1-1 sona eren mücadelede Özkahya, Göçek'i çağırmaması nedeniyle sarı-kırmızılı camiadan da tepki çekti.

Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Merkez Hakem Kurulu, Göçek ve Özkahya'nın performanslarının yeterli görülmediği gerekçesiyle Göçek ve Özkahya'nın dinleneceğini açıkladı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı'nın yayınladığı bildiri uzun süre Türk spor kamuoyunun gündemindeydi.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçından sonra ligde oynayamayan Halis Özkahya, bu süreçte sadece 1 kez Türkiye Kupası maçlarını sarı-kırmızılı ekip yönetti. 15 Ocak 2020'de oynanan maçta Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.