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Spor Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilen Galatasaray, 18. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 17:58:00 -
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, oyuncularla İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin bir teknik analiz toplantısı yaptı.

Toplantının ardından yapılan idmanda, İttifak Holding Konyaspor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ilk bölümde pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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