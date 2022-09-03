  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?
Spor

Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray Gaziantep bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Gaziantep maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 19:03:00 -
Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?

Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?
2 Eylül 2022 15:08Gündem Haberleri
Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?
Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray Gaziantep bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Gaziantep maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?

Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Gaziantep karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray Gaziantep ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Gaziantep CANLI izleme linki var mı?

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Gaziantep, Süper Lig maçı, 05-09-2022 Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.


GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Gaziantep maçı beiNSport'tan yayınlanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Gaziantep maçını Canlı izlemek için beiNSport kullanıcısı olmalısınız.

 

 


Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!
Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Dünya

Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

TFF binasına saldıran kişinin mesleği bakın neymiş!
TFF binasına saldıran kişinin mesleği bakın neymiş!

Aktüel

TFF binasına saldıran kişinin mesleği bakın neymiş!

Kerem Aktürkoğlu şoku! Bir bu eksikti...
Kerem Aktürkoğlu şoku! Bir bu eksikti...

Spor

Kerem Aktürkoğlu şoku! Bir bu eksikti...

Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!
Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!

Spor

Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!

Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!
Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!

Spor

Çağlar Söyüncü Süper Lige geliyor!

Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi belli oldu!
Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi belli oldu!

Spor

Dorukhan Toköz'ün geri dönüş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!
Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Spor

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Spor

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23