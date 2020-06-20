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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:46:56 -
Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde pas organizasyonuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yaptığı son çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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