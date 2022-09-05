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Spor Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Spor

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 7 puanla 8. sırada yer alan Aslan, evinde kazanıp moral depolamayı ve zirve hattına yükselmeyi amaçlıyor. Namağlup Gaziantep ise güçlü rakibi karşısında galibiyet serisini 4 maça taşımanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 16:14:00 -
Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 7 puanla 8. sırada yer alan Aslan, evinde kazanıp moral depolamayı ve zirve hattına yükselmeyi amaçlıyor. Namağlup Gaziantep ise güçlü rakibi karşısında galibiyet serisini 4 maça taşımanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İstanbul'da kapacak, Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan haftalarda Sarı Kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde etti. Kırmızı Siyahlılar ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik 10 puan topladı. Aslan, evinde kazanıp moral depolamayı ve zirve hattına yükselmeyi amaçlıyor. Namağlup Gaziantep ise güçlü rakibi karşısında galibiyet serisini 4 maça taşımanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliviera, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo

Okan Buruk'tan sürpriz tercih

Galatasaray'da geride kalan haftalarda Haris Seferovic, beklentilerin çok altında kaldı. Yıldız oyuncu, henüz golle tanışamadı. Sarı-Kırmızılı ekibin, ligdeki 2 golünü ise Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu paralelde bugün Gaziantep karşısında Okan Buruk, sürpriz bir tercih yapacak. Buruk'un, bir aksilik olmazsa 37 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Sacha Boey formayı bırakmıyor

Yaz transfer döneminde Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, Antep mücadelesinde kadroda yer alacak. Fakat ilk 11'de ise sezon öncesinde gönderilmesi planlanan Sacha Boey olacak. Fransız futbolcunun, gösterdiği performansın ardından Kırmızı Siyahlılar karşısında da formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK mücadelesinde her zaman olduğu gibi yine takımı yalnız bırakmayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm biletlerin satıldığı öğrenildi. 45 binden fazla Sarı Kırmızılı futbolseverin, Nef Stadyumu'na akın edeceği belirtildi.

Gaziantep FK ile 7. randevu

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig’de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar 4 galibiyet alırken, Kırmızı-Beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray’ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

 

 

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