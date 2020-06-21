Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı kırmızılılarda mutlak parola galibiyet.

Koronavirüs sonrası verilen aranın ardından Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olan ve Muslera ile Andone'nin sakatlıklarıyla da önemli bir yara alan Galatasaray, 28. haftada Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek maçta Alper Ulusoy düdük çalacak.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçı kaybetmeyen Galatasaray (10G 2B), son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor karşısında aldı (1-2). Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üç maçı da kaybetti ve kalesinde toplam 12 gol gördü.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Stat: Türk Telekom

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Galatasaray Gaziantep FK maçı ilk 11'ler

Galatasaray: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Emre, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Erdem, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode