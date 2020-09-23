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Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:48:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig heyecanı 3. hafta ile koronavirüs tedbirleri alınarak devam ediyor. 3’üncü haftaya derbi karşılaşması damga vuracak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ayrıntılar belli oldu. TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Birçok spor severin beklediği maçın hakemi açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 6 puanla 1.sırada olan Galatasaray, 4 puanla 8.sırada bulunan Fenerbahçe derbiye odaklanmış durumda.

Büyük maç öncesi ezeli rakiplerin transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Yaptığı transferlerle önemli isimlerini kadrosuna katan 2 büyük takım şampiyonluğu hedefliyor.

Derbi maçı öncesi Fenerbahçe’de şok ayrılık gündeme geldi. Garry Rodrigues'in transferi için Yunan ekibi Olympiakos devrede olduğu ve takımla ilişiğini kestiği öne sürüldü.

İşte 3. hafta hakemleri:

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