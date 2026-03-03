Hürmüz kapandı: Bir damla petrol geçişine izin yok!
İran basını bugün Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını ve İran’ın buradan geçmeye çalışan her gemiyi yakacağını açıkladığını bildirdi. Söz konusu adımın, israil ve ABD’nin bölgede başlattığı savaş bağlamında Tahran'ın aldığı yeni bir önlem olduğu ifade edildi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı’nın danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, İran İslam Cumhuriyeti televizyonuna yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı kapatıldı” dedi. Cebbari, boğazdan geçmeye çalışacak herhangi bir petrol tankerinin İran donanması, ordu ve Devrim Muhafızları tarafından hedef alınacağını belirterek, “Bölgeden tek bir damla petrolün ihraç edilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.