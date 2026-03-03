Hürmüz kapandı: Bir damla petrol geçişine izin yok!

Yaklaşık 50 kilometre genişliğe ve 60 metre su derinliğine sahip olan boğazdan günlük 20 ila 30 petrol tankeri geçebiliyor. Boğazın kapanması, Orta Doğu’daki petrol üreticisi ülkelerin Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere ana pazarlarla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Sigorta piyasasında da şok etkisi başladı. Financial Times’a göre sigorta şirketleri, Körfez ve Hürmüz’de savaş riski teminatlarını iptal etmeye veya maliyetleri artırmaya hazırlanıyor. Bazı fiyatlamalarda ilk aşamada yaklaşık P artış görüldü. Daha önce Körfez’den geçen gemiler için sigorta maliyeti gemi değerinin yaklaşık %0,25’i seviyesindeydi. İngiltere’de Marsh şirketinin deniz savaş riskleri sigorta yetkilisi Dylan Mortimer’a göre bu oran yarıya kadar artabilir. Değeri 100 milyon dolar olan bir gemi için sigorta maliyeti sefer başına 250 bin dolardan 375 bin dolara çıkabilir.