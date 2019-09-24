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Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor

Bu cumartesi kozlarını bir kez daha paylaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, son 51 randevuda toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart gördü.

24 Eylül 2019 Salı 12:38
Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart kullandı.

Rekabetteki son 51 maçta iki takımın futbolcuları yirmişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den ise Diego Lugano (3), Volkan Demirel (2), Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Bruno Alves (2), Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega ve Fabio Luciano bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.

Son maçta 1 kırmızı, 9 sarı kart

İki takım arasında oynanan son maçta hakem, 1 kırmızı ve 9 sarı kart çıkardı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Valbuena, Soldado ve Moses'e de sarı kartını çıkardı.

Galatasaray'dan ise Sinan Gümüş, Belhanda, Mariano ve Onyekuru sarı kart gören isimler oldu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:38
  1. Süper Lig
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray-Fenerbahçe derbisİ
  5. Türkiye Kupası
  6. TFF Süper Kupa
  7. Dostluk Kupası
  8. Emre Aşık
  9. Hasan Şaş
  10. ounes Belhanda
  11. Badou Ndiaye
  12. Felipe Melo
  13. Sabri Sarıoğlu
  14. Engin Baytar
  15. Tomas Ujfalusi
  16. Milan Baros
  17. Abdul Kader Keita
  18. Arda Turan
  19. Cassio Lincoln
  20. Alioum Saidou
  21. Orhan Ak
  22. Volkan Arslan
  23. Joao Batista
  24. Bülent Korkmaz
  25. Diego Lugano
  26. Volkan Demirel
  27. Hasan Ali Kaldırım
  28. Jailson
  29. Roberto Soldado
  30. Bruno Alves
  31. Luis Nani
  32. Emre Belözoğlu
  33. Raul Meireles
  34. Issiar Dia
  35. Selçuk Şahin
  36. Semih Şentürk
  37. Gökhan Gönül
  38. Deivid de Souza
  39. Ariel Ortega
  40. Fabio Luciano
  41. Ülker Stadı
  42. Ali Palabıyık
  43. Mehmet Topal
  44. Tolgay Arslan
  45. Valbuena
  46. Soldado
  47. Moses
  48. Sinan Gümüş
  49. Belhanda
  50. Mariano
  51. Onyekuru

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