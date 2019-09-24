Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri ne kadar?

Süper Lig 6. Hafta maçlarında Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Hem Galatasaray taraftarı hem de Fenerbahçe taraftarı takımlarının desteklemek için trübünleri tıklım tıklım dolduracak. Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’da oynanacak. Peki Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar.

Süper Lig 5. Hafta maç sonuçlarına göre, puan durumu da netleşti. Süper Lig puan durumu listesinin ilk sırasında 13 puanla Alanyaspor var. Alanyaspor’u 10 puanla Fenerbahçe takip ederken, Lig’in üçüncü sırasında 10 puanla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor var. Galatasaray ise 8 puanla listenin 7. Sırasında yer almakta.

Süper Lig puan durumu

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek. Misafir takım bileti 200 lira

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçın bilet fiyatları ne kadar?

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira