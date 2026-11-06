Galatasaray evinde kaç maçtır yenilmiyor? Beraberlik bile yetiyor

Süper Lig'de evindeki son 40 maçta yenilmeyen lider Galatasaray, 11'inci haftada 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılırsa, kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisi olan 41 maçlık rekoru egale edecek; galibiyet şart değil, beraberlik de yetiyor.

Ligde topladığı 25 puanla (8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) zirvede bulunan Galatasaray'ın maçını Halil Umut Meler yönetecek; Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Evindeki son yenilgi 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarının önüne çıktığı son 40 maçın 32'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı. Seri, 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların 1-0 kaybettiği Fenerbahçe derbisinin ardından başladı. Yenilmezlik sürerse egale edilecek 41 maçlık rekor ise Mayıs 2017 - Kasım 2019 döneminde elde edilmişti.

İki takım bir lig maçında ilk kez karşı karşıya gelecek; Galatasaray, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile daha önce yalnızca Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşmiş ve sarı-kırmızılılar o karşılaşmalardan birer galibiyetle ayrılmıştı.

Son 5 resmi maçta 5 galibiyet

Galatasaray son 5 resmi maçının tamamını kazandı. Ligde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0, evinde Fenerbahçe'yi 1-0, deplasmanda Konyaspor'u 4-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona yenilgisinin ardından Lille'i deplasmanda 4-2, Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Ligde son 9 maçın 8'ini kazanan ve bu süreçte 21 gol atan sarı-kırmızılıların tek yenilgisi Trabzonspor deplasmanında geldi.

Bardakcı cezalı, üç isim kart sınırında

Kaptan Abdülkerim Bardakcı, Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki stoper, 9'uncu haftadaki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından çarptırıldığı 2 maçlık men cezasını bu mücadeleyle tamamlayacak.

Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor; üç futbolcu bu maçta kart görmeleri halinde milli aranın ardından oynanacak Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak.