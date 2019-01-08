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Galatasaray, Eskişehirspor berabere kaldı

Hazırlık maçında 1. Lig takımlarından Eskişehirspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

08 Ocak 2019 Salı 17:19
Galatasaray, Eskişehirspor berabere kaldı

Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçından 3-3 beraberlikle ayrıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmaya İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Selçuk, Donk, Ndiaye, Yunus, Sinan ve Muğdat ilk 11'iyle çıktı. Mücadelede ayrıca, genç kaleci Batuhan, Ozan, Mariano, Fernando, Celil, Feghouli, Belhanda, Atalay ve Onyekuru da forma giydi.

Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise ilk 11 için Ekrem, Feyzi, Semih, Mevlüt, Cemali, Jesse, Mehmet, Tolga, Furgan, Fıratcan ve Halil İbrahim isimlerini tercih etti. Galatasaray, Sinan Gümüş'ün 11'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor Halil İbrahim'in 22'nci dakikada bulduğu golle skoru eşitledi. Bu golden sadece iki dakika sonra sahneye çıkan Yunus Akgün, Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

Maçın sonucunu Utku Kızılkaya belirledi

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının 67'nci dakikasında Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı gol sonrasında farkı ikiye çıkardı. Eskişehirspor, Talha Erdoğan'ın 75'inci dakikadaki golüyle önce farkı bire indirdi; daha sonra 84'üncü dakikada Utku Kızılkaya'nın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-3'lük skorla sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:19
  1. Galatasaray
  2. Fatih
  3. Eskişehir
  4. Antalya
  5. Gümüş
  6. Eskişehirspor
  7. Fatih Terim
  8. Kızılkaya
  9. Galata
  10. Feyzi

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