Galatasaray Erick Pulgar’a ne kadar ödeyecek? Erick Pulgar kiralık mı transfer edildi?
Erick Pulgar, Galatasaray’a kiralandı mı? Erick Pulgar kiralık ücreti ne kadar? Galatasaray son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas canlı yayında transfer haberlerine ilişkin bombayı patlattı. Elmas, Erick Pulgar’ı takımın renklerine bağladıklarını açıkladı. Peki Erick Pulgar ne ne kadar Galatasaray’da kalacak? Galatasaray, Erick Pulgar’a ne kadar ücret ödeyecek? Erick Pulgar kiralık mı transfer edildi?
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar'la anlaştıklarını duyurdu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mevcut yabancı oyuncu hakkı var, önümüzdeki sezon daha da düşecek. Takımın öncelikle eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni danışmanımız Luis Campos ile çalışıp eksiklerimizi belirledik. Fark yaratacak bir kaleci arayışları içinde 3-4 kaleci ile görüştük. Maliyeti düşük oyunculara yöneldik. Giresunspor'la Okan Kocuk için görüştük ama geri vermek istemediler. Bazı kulüpler kalecilerini bırakmadığı için yerli kaleci alamadık ve Pena'yı kadromuza kattık. Defansif orta saha oyuncu eksikliğimizi Pulgar ile kapattık.”
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Galatasaray son dakika transfer: Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar nereli kaç yaşında, hangi takımda oynadı?