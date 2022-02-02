Galatasaray Erick Pulgar’a ne kadar ödeyecek? Erick Pulgar kiralık mı transfer edildi?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar'la anlaştıklarını duyurdu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mevcut yabancı oyuncu hakkı var, önümüzdeki sezon daha da düşecek. Takımın öncelikle eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni danışmanımız Luis Campos ile çalışıp eksiklerimizi belirledik. Fark yaratacak bir kaleci arayışları içinde 3-4 kaleci ile görüştük. Maliyeti düşük oyunculara yöneldik. Giresunspor'la Okan Kocuk için görüştük ama geri vermek istemediler. Bazı kulüpler kalecilerini bırakmadığı için yerli kaleci alamadık ve Pena'yı kadromuza kattık. Defansif orta saha oyuncu eksikliğimizi Pulgar ile kapattık.”