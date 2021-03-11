Galatasaray, Erencen Yardımcı'yı FFP için mi gönderdi?

4 milyon 200 bin TL karşılığından Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 19 yaşındaki Erencan Yardımcı 1 dakika süre alabildi.



2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor sahasında Elazığspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1 kazanırken Galatasaray 'dan transfer edilen golcü Erencan Yardımcı 1 dakika süre aldı.

65 puanla lider durumda bulanan Eyüpspor'da Erencan Yardımcı ilk kez forma şansı buldu. Şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan Eyüpspor'da Erencan Yardımcı'nın neden süre alamadığı ise bilinmiyor.

Devre arası tranfser döneminin son gününde Galatasaraylı Erencan Yardımcı 4 milyon 200 bin TL'lik rekor bir bonservis bedeliyle 2. Lig ekibi Eyüpspor'a transer olmuş ve bu transfer gündeme damga vurmuştu.

Galatasaray'ın bu transferi FFP nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia edenlerde olmuştu.

2022 yılına kadar Eyüpspor ile sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcu Eyüpspor'da süre aldığı anları sosyal medya hesabından "İlk adımlar" mesajıyla paylaştı.