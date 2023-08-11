Galatasaray efsane futbolcusundan karar çıktı: Büyük risk altında!

Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve bir dönem de antrenörlüğünü yapan Ümit Davala, yaşadığı rahatsızlık hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbola verilen yaz arasını Bodrum'da geçiren Ümit Davala, şiddetli görme bozukluğu ve diğer şikayetleri sebebiyle tedavi olduğunu duyururken beyin damarlarından birinde tıkanıklık olduğunu duyurdu. Vatan'a göre;

Davala, gerekli tetkikler ve tedavinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini de belirtti.

Ümit Davala'nın açıklaması şu şekilde:

"Salı Günü şiddetli görmek bozukluğu ve bazı şikayetlerim nedeniyle Bodrum'da tedaviye alındım. Beyin damarlarımdan birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkikler yapıldı ve tedavi uygulandı. Bugün çok şükür, sağlıklı bir şekilde taburcu oldum. Bu süreçte başta ailem olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, hastane çalışanlarına ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim."

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