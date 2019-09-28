Galatasaray duyurdu: Rekor kırdık! Galatasaray-Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu’nda izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.