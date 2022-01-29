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Spor Galatasaray duyurdu! Disiplin kuruluna sevk edildi
Spor

Galatasaray duyurdu! Disiplin kuruluna sevk edildi

Galatasaray, üyelerinden Necmeddin Kocataş'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 22:17:00 -
Galatasaray duyurdu! Disiplin kuruluna sevk edildi

Galatasaray Kulübü, üyelerinden Necmeddin Kocataş'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübüne ve camiamıza uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş Sayın Süleyman Öztürk'e yönelik dün gerçekleştirdiğimiz üye bilgilendirme toplantısında yapılan, Galatasaray kültürü ve değerleri ile asla bağdaşmayan saygısızlığı en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulumuz bugün bir araya gelerek, 13297 numaralı üyemizin oy birliği ile ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkine karar vermiştir. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu olarak camiamızda bu tarz bir üslubun hakim olmasına ve kabullenilmesine izin vermeyeceğimizi saygı ile paylaşırız."

Necmeddin Kocataş, kulüp üyeleriyle video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda, uzun yıllar Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapan, son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk'ün rahmetli babası Süleyman Öztürk'e yönelik olumsuz ifadeler kullanmıştı.

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