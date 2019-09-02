Galatasaray durmuyor! Bir transfer daha geliyor Galatasaray, Southampton'dan Mario Lemina'yı kiralıyor. 26 yaşındaki Lemina, bugün saat 13.00'te İstanbul'da olacak.

Bu gece sona erecek resmi transfer dönemi öncesi Galatasaray'da Mario Lemina hareketliliği yaşandı. Lemina öğlen saatlerinde Galatasaray için İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak. Lemina'nın gelmesiyle yabancı kontenjanının açılması gerekirken, Nagatomo, Linnes, Donk üçlüsünden en az biriyle yolların ayrılması bekleniyor.

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