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Spor Galatasaray dur durak bilmiyor! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha geliyor
Spor

Galatasaray dur durak bilmiyor! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 10:27:00 -
Galatasaray dur durak bilmiyor! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

Galatasaray Victor Osimhen'in ardından Casemiro'nun da transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray, orta saha transferi için hareketli günler yaşıyor.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile ilgileniyor. Kulüp, Casemiro’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve bu yönde İngiliz devi ile görüşmeler başlamış durumda.

Kırmızı Şeytanlar'da Manuel Ugarte'nin transferinin ardından forma şansı azalan Casemiro'nun İngiliz takımından ayrılması bekleniyor. Brezilyalı ön liberonun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Casemiro’nun kariyeri oldukça parlak...

32 yaşındaki oyuncu, Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United gibi büyük kulüplerde forma giydi.

Toplamda 5 Şampiyonlar Ligi zaferi, 1 Copa America şampiyonluğu, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 U20 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Bu sezon Manchester United formasıyla 4 maça çıkan Casemiro performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu.

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