Galatasaray dünya tarihine geçti!

Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazanmasıyla kulüp, dünya futbol tarihinde en çok kupa kazanan 23. takım oldu.

Galatasaray, Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesi sonucunda hükmen 3-0 galip gelerek tarih yazdı. Maçın başlamasının ardından 1. dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı kırmızılılar, Süper Kupa'yı kazann taraf oldu.

ICARDI'NİN GOLÜ TESCİLLENDİ

Galatasaray'ın zaferinde önemli bir rol oynayan Mauro Icardi, 50. saniyede attığı golle takımına avantaj sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Icardi'nin golünü resmen tescil edrken, diğer iki gol için herhangi bir kayıt yapılmadı. Arjantinli yıldız bu golle sezon genelindeki gol sayısını 25'e çıkardı.

GALATASARAY TARİHİNDEKİ 60. KUPA

Galatasaray, bu zaferle birlikte tarihindeki 60. kupayı müzsine götürdü. Sarı kırmızılılar, 23 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 17 Süper Kupa, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleriyle Türk futbolunun en başarılı takımlarından biri konumuna yerleşti.

GALATASARAY DÜNYA FUTBOLUNUN ZİRVESİNE OYNUYOR

Galatasaray'ın 60. kupası, kulübü dünya futbol tarihinde en çok kupa kazanan 23. takım yaparak önemli bir yerde konumlandırdı. Galatasray'ın en yakın rakipleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 35'er, Trabzonspor'un ise 26 kupa ile geride kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, sarı kırmızılılar bu başarıyla da zirvenin sahibi oldu.

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DÜNYA FUTBOLUNUN EN BAŞARILI TAKIMLARI ARASINDA

Galatasaray'ın 60 kupayla tarih yazması, dünya futbolunun en başarılı takımları arasında önemli bir yer edinmsini sağladı. Kulüp, 23 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 17 Süper Kupa, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleriyle adını altın harflerle yazdırdı ve dünya futbolunda kalıcı bir iz bıraktı.

İşte dünyada en çok kupa kazanan takımlar:

25) FCSB | 60 Kupa

24) Zamalek | 60 Kupa

23) Galatasaray | 60 Kupa

22) Esperance Tunis | 61 Kupa

21) APOEL | 63 Kupa

20) Dinamo Kiev | 63 Kupa

19) Kızılyıldız | 64 Kupa

18) Anderlecht | 64 Kupa

17) Ferencvaros | 64 Kupa

16) Shramrock Rovers | 66 Kupa

15) Manchester United | 68 Kupa

14) Juventus | 68 Kupa

13) Liverpool | 71 Kupa

12) Ajax | 75 Kupa

11) Porto | 79 Kupa

10) Olympiakos | 79 Kupa

9) Bayern Münih | 81 Kupa

8) Benfica | 82 Kupa

7) Real Madrid | 95 Kupa

6) Linfield FC | 100 Kupa

5) Barcelona | 104 Kupa

4) South China | 105 Kupa

3) Celtic | 116 Kupa

2) Al Ahly Kahire | 121 Kupa

1) Rangers | 122 Kupa