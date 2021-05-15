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Spor

Galatasaray Devler Ligi'nde

Süper Lig'in 42. haftasında, Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen gol averajıyla Beşiktaş'ın ardından ligi 2. sırada bitirirek devler ligi biletini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 22:46:00 -
Galatasaray Devler Ligi'nde

Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenmeyi başardı. Galatasaray, Beşiktaş’ın Göztepe’yi 2-1 yenmesiyle averaj farkı ile şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırdı.

Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray evinde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.

Galatasaray, Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında 2-1 kazanmasıyla 2020-2021 sezonunun averaj farkı ile ikinci sırada tamamladı.

Mücadelenin 39. Dakikasında Adem Büyük'ün attığı gol ile Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 53. Dakikasında Halil Dervişoğlu ile beraberliği yakalayan Galatasaray 60. Dakikada Babel ile öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray durumu 3-1’e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Galatasaray 40 maç sonunda 84 puan toplayarak şampiyon Beşiktaş’ın averaj farkıyla arkasında ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. Sırada sezonu tamamladı.

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