Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, derbi öncesi yaşanan 2 sakatlık, şok etkisi yarattı.24 Kasım 2018 Cumartesi 21:18
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi çifte şok yaşanıyor.
Medel ısınırken sakatlandı
Beşiktaş'ta ısınma esnasında Gary Medel sakatlandı. Medel'in yerine oyuna Gökhan Gönül'ü 11'e alan Şenol Güneş Necip'i stopere çekti. Gökhan Gönül ise sağ bekte maça başladı.
İkinci şok Gökhan Gönül'den
Dakikalar 38'i gösterirken Beşiktaş'a bir şok da oyuna sonradan dahil olan Gökhan Gönül'den geldi. Gönül, zorlu maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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