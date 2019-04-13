Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı13 Nisan 2019 Cumartesi 22:02
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi.
Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılar, tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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