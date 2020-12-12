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Spor Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:07:34 -
Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 12. haftayı "bay" geçecek Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından teknik çalışmalar ve pas oyunları gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümünde ise tam sahada dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, kupada oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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