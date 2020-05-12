Galatasaray, çift antrenman yaptı

Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan antrenmanların ilkinde iki ayrı seansta sahaya çıkan takım, iki ayrı sahada altışar oyuncu ile çalışmalarını gerçekleştirdi. Sabah antrenmanına core hareketleriyle başlandı. Ana bölümde ise koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. İki ayrı seansta akşamüstü yapılan günün ikinci çalışması, koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde topla aerob ortamda teknik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.