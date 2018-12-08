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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından notlar

- Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı- Galatasaray'da Muğdat Çelik, ligde ilk kez bir maça 11'de başladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:22
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybedilen maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Fernando Reges kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Maicon Roque de yedeğe çekildi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues ve Muğdat Çelik ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da müsabaka kadrosunda yer almadı.


- Muğdat ilk kez 11'de


Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'e başlama fırsatı buldu.

Ligde daha önce birkaç maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Muğdat Çelik, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.


- Dörtlü savunmaya dönüldü


Son dönemdeki maçlarına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında dörtlü savunmaya döndü.

Kalede Fernando Muslera'nın görev yaptığı sarı-kırmızılı takımın savunmasında Mariano Filho, Ozan Kabak, Ahmet Çalık ve Yuto Nagatomo yer aldı. Bu futbolcuların önünde Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli forma giyerken, kanatlarda Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues oynadı. Muğdat Çelik'in forvet arkasında sahada çıktığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok bulundu.


- Fatih Terim locada


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.

Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.


- Taraftarlar Demirören'i istifaya çağırdı


Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftalar, "Yeter Yıldırım Demirören", "Demirören istifa" şeklinde tezahürat yaptı.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 19:22
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