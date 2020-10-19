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Dünya Galatasaray bu hafta hangi takımla oynuyor?
Dünya

Galatasaray bu hafta hangi takımla oynuyor?

Süper Lig 6. hafta | Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın maçlarını, alınan sonuçları ve puan durumlarını merak ediyor. Galatasaray’ın ligin 5. haftasında kiminle karşı karşıya geleceği de merak konusu. Peki, Galatasaray’ın maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:36:00 -
Galatasaray bu hafta hangi takımla oynuyor?

Süper Lig’de 5. hafta 19 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray Alanyaspor, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak. Sporseverler bir sonraki haftanın programını da merak etmeye başladı. İşte, detaylar.

Galatasaray bu hafta hangi takımla oynuyor?

Galatasaray ligin 5. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Bir sonraki hafta ise sarı-Kırmızılı takım deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Söz konusu maç 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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Süper Lig’de yayınlanan maçları şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığı internette sık sık araştırılıyor. Ancak Süper Lig maçlarının yayın hakkı beIN Sports’tadır. Bu sebeple Süper Lig maçlarını yalnızca üyeliği bulunanlar izleyebiliyor. Süper Lig maçlarını islemek için yıllık ya da aylık paketler alabilirsiniz. Ayrıca izle öde seeçneği sayesinde futbolseverler tek maç satın alabilmekte.

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