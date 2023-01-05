Galatasaray Brezilyalı yıldızla görüşmelere başladı!

Süper Lig'de Ankaragücü galibiyetiyle liderliğini sürdüren ve derbiye odaklanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı dünya yıldızı için transfer görüşmelerine başladı.

Galatasaray'da Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlıkları sonrası sol bek mevkisinde Hollandalı Van Aanholt tek alternatif olarak kaldı. okan Buruk'un Hollandalı yıldızdan memnun olmadığı ve bu bölgeye mutlaka takviye istediği belirtildi.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen Alex Sandro'yu gündemine aldığını iddia etti. Tuttosport, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Alex Sandro için girişimlerde bulunduğunu fakat Brezilylı yıldızı ikna edemediğini duyurdu. Haberde Alex Sandro'nun sözleşmesinin bu sezon sonunda sona ereceği ve Brezilyalı yıldızın yüksek kontratı kabul edebileceği aktarıldı.

Galatasaray, Brezilyalı yıldız için transfer görüşmelerine başladı

İtalyan muhabir Nico Schira ise Galatasaray'ın Alex Sandro transferi için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığını iddia etti. Schira, "Galatasaray adına bir aracı, Temmuz ayında serbest oyuncu konumunda bulunacak Alex Sandro için girişimlere başladı. Galatasaray, Alex Sandro ile 2025'e kadar sözleşme imzalamayı planlıyor. Galatasaray, Alex Sandro'nun transferi için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı." ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda forma giyen Alex Sandro, bu sezon Juventus formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 asist yaptı.