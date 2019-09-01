Galatasaray bir golcüyü daha açıkladı! Galatasaray, Florin Andone'nin geçici transferi için kulübü Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion'ın 26 yaşındaki Rumen forveti Florin Andone için anlaşma sağladı. Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde; Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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