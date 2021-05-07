  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dev derbinin hakemi belli oldu
Mezhepçilik boyut kazandı! Camileri hüseyniyeye çevirdiler
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Üstad Necip Fazıl ve Mirzabeyoğlu kapakta
Spor Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbisini kim yönetecek?
Spor

Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbisini kim yönetecek?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi futbolseverleri tarafından meraklı gözlerle bekleniyor. Süper Lig’in birinci ve üçüncü takımları Beşiktaş ve Galatasaray büyük derbi için bir kez daha yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için hem Galatasaray hem de Beşiktaş için hayati öneme sahip olan derbi maçında hakem de merak ediliyordu. TFF son dakika yaptığı açıklamada Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemini açıkladı. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbisini kim yönetecek? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-05-07 10:23:00 - 2021-05-07 10:24:34
Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbisini kim yönetecek?

Süper Lig'in 40. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbi maçta 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak. Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fırat Aydınus görev yapacak.

Süper Lig 40. hafta maçları

8 Mayıs Cumartesi 

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

20.30 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de silahlar susmuyor! Okulda kanlı saldırı
Dünya

ABD’de silahlar susmuyor! Okulda kanlı saldırı

ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Semra Kuytul fitneyi ateşledi, provokasyon başladı
Gündem

Semra Kuytul fitneyi ateşledi, provokasyon başladı

Ramazan'ın son on gününün girmesi ile birlikte 'itikaf' ibadetini provokasyona çeviren Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, "Alparslan hoca..
Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı
Gündem

Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kalleş saldırısının ardından bu yana kapalı olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yapılan çalışmaların ar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay