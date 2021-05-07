Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbisini kim yönetecek?
Galatasaray - Beşiktaş derbisi futbolseverleri tarafından meraklı gözlerle bekleniyor. Süper Lig’in birinci ve üçüncü takımları Beşiktaş ve Galatasaray büyük derbi için bir kez daha yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için hem Galatasaray hem de Beşiktaş için hayati öneme sahip olan derbi maçında hakem de merak ediliyordu. TFF son dakika yaptığı açıklamada Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemini açıkladı. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbisini kim yönetecek? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim?
Süper Lig'in 40. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbi maçta 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak. Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fırat Aydınus görev yapacak.
Süper Lig 40. hafta maçları
8 Mayıs Cumartesi
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
20.30 Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
20.30 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
20.30 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)