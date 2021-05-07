Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbisini kim yönetecek?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi futbolseverleri tarafından meraklı gözlerle bekleniyor. Süper Lig’in birinci ve üçüncü takımları Beşiktaş ve Galatasaray büyük derbi için bir kez daha yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için hem Galatasaray hem de Beşiktaş için hayati öneme sahip olan derbi maçında hakem de merak ediliyordu. TFF son dakika yaptığı açıklamada Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemini açıkladı. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbisini kim yönetecek? Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim?