Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçı tribünden takip etmek isteyenler ise 'Derbi biletleri ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri ne kadar bilet fiyatları!

Galatasaray ile Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri 2 Kasım Çarşamba günü satışa çıktı. Bilet satışları passo.com.tr'den yapılıyor.

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 110, 111, 113, 115, 414, 415, 416, 417, BATI TRİBÜN 101, 102, 124, 203, 223, 401, 402, 427, GÜNEY TRİBÜN 121, 217, 422, 425, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 209, 404, 407, 410, 411 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle kombine sahipleri yerlerini başka birine ya da kulübe transfer edebilirler.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2023-2024 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00‘te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 3 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır.

1. Kategori : ₺5.500,00

2. Kategori : ₺5.250,00

3. Kategori : ₺5.000,00

4. Kategori : ₺4.750,00

5. Kategori : ₺2.500,00

6. Kategori : ₺1.700,00

7. Kategori : ₺1.400,00

8. Kategori : ₺1.200,00

9. Kategori : ₺1.000,00

10. Kategori : ₺800,00

11. Kategori : ₺600,00

12. Kategori : ₺280,00

13. Kategori : ₺270,00

14. Kategori : ₺250,00