Türkiye son yılların en soğuk mart ayını yaşıyor. Pek çok ilde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi, yollar kapandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Galatasaray’da derbinin ertelenmesi için başvuru yaptı. Peki, derbi ertelenir mi?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelendi mi son durum

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 14 Mart Pazartesi akşamı oynanacak. Erteleme haberlerine ilişin sorulara Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den açıklama geldi.

MHK kararlarıyla ilgili basın toplantısı yapan Çebi, derbinin ertelenme talebine ilişkin, “Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır" dedi.

Hakem kararıyla ilgili olarak ise Çebi, "Bu sene neredeyse bütün takımlar hakemlerle ilgili şikayetçi oldu. TFF, son olarak hakem kararıyla ilgili böyle bir çözüm bulmaya alıştı. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içerisinde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'la yapacakları derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı,"Şu anda görüşmeler sürüyor. Burada Beşiktaş Kulübünün cevabı da önemli. Onu bekliyoruz. Derbinin ertelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Barcelona ile 17 Mart'ta İstanbul'da rövanş maçına çıkacaklarını hatırlatan Kırmızı, "Bu başvurumuz Barcelona maçının öneminden dolayı. Sakatlık gibi sorunlar yaşamamamız lazım. Hava koşulları da ortada. Henüz takım İstanbul'a dönemedi. Bundan dolayı başvurduk. Önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupalarına katılımla ilgili Türk futbolunun puanları açısından geçeceğimiz turlar çok önemli. Beşiktaş'ın bu yönde düşünmesini bekliyoruz. Bunun sadece bir Galatasaray-Beşiktaş maçı olarak görülmemesi gerek." ifadelerini kullandı.